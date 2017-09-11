"Укргазвыдобування" за 8 мес. увеличило переработку сырья на 4,9%

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в январе-августе 2017 года увеличило переработку нефтяного сырья на 4,9% (на 16,316 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 351,211 тыс. тонн, свидетельствуют данные на сайте компании.

В августе-2017 переработка сырья возросла на 11,9% (на 5,096 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 48,05 тыс. тонн.

Предприятия УГВ за восемь месяцев 2017 года произвели 280,925 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (-0,9% к январю-августу-2016), 108,469 тыс. тонн пропан-бутана (-1,9%) и 34,157 тыс. тонн смеси легких углеводородов (+1,7%).

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Добыча газа УГВ в январе-августе-2017 увеличилась на 3,5% (на 344,057 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10 млрд 80,256 млн куб. м, в т.ч. в августе – на 7,1% (на 86,725 млн куб. м), до 1 млрд 300,01 млн куб. м.

В то же время добыча газоконденсата, нефти и нефтебитумного флюида за восемь месяцев снизилась на 3,6% (на 11,705 тыс. тонн) – до 316,4 тыс. тонн, в т.ч. в августе – на 4,4% (на 1,694 тыс. тонн), до 37,121 тыс. тонн.

Объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения за восемь месяцев 2017 года возрос на 26,4% (на 32,743 тыс. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 156,729 тыс. м, в т.ч. в августе – на 11,1% (на 1,981 тыс. м), до 19,838 тыс. м.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило объемы переработки сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ нарастил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) – до 497,2 тыс. тонн.

Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозировал увеличение переработки компанией в 2017 году на 3-7% – до 530-550 тыс. тонн.

УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

В 2017 году УГВ планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.