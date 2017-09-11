Гендиректором ММК им. Ильича назначен руководитель находящегося на НКТ Алчевского меткомбината ИСД

Генеральным директором Мариупольского металлургического комбината им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящего в группу "Метинвест", назначен руководитель ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (АМК, Луганская обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), Тарас Шевченко.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в отрасли, представление нового гендиректора назначено на 12:00 понедельника.

По его словам, работавший до этого генеральным директором ММК им.Ильича Юрий Зинченко будет работать в операционном подразделении группы "Метинвест".

В свою очередь в распространенном в понедельник пресс-релизе "Метинвеста" подтверждаются кадровые перестановки в компании. При этом уточняется, что в новой должности Т.Шевченко продолжит реализацию инвестиционных проектов ММК им.Ильича, таких как реконструкция аглофабрики и листопрокатного цеха "1700", строительство современной машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и объектов внепечной обработки стали ("печь-ковш" - ИФ).

Наряду с развитием программ по повышению эффективности производства, одной из ключевых задач нового руководителя станет выполнение обязательств группы по непрерывному улучшению экологической ситуации в Мариуполе.

При этом напоминается, что Т.Шевченко - заслуженный металлург Украины с 40-летним стажем. Родился в 1954 году в селе Новоселовка Днепропетровской области. Окончил Днепропетровский индустриальный техникум (1977 год, "Электротехника и электрооборудование") и Днепропетровский металлургический институт (1983 год, "Обработка металлов давлением"). Свою трудовую деятельность начал на Днепропетровском метзаводе им.Петровского, где прошел путь от подручного вальцовщика до главного инженера – первого заместителя генерального директора.

С 2000 по 2002 годы работал главным инженером Алчевского меткомбината, а в 2002 году был назначен его гендиректором. В 2007 году Т.Шевченко присвоено звание Героя Украины – за значительный вклад в развитие металлургической промышленности.

Кроме того, сообщается, что Ю. Зинченко, с 2012 года руководивший ММК им.Ильича, будет развивать новое стратегическое направление в управляющей компании, где займет должность директора по техническому сервису Операционной дирекции.

"Ю.Зинченко руководил предприятием в сложнейшее для отрасли и страны время, полное потрясений и вызовов. Вопреки всему он смог сохранить комбинат, сделал производство чище, эффективнее и современнее. Теперь его знания и опыт необходимы управляющей компании для повышения нашей конкурентоспособности на внешних рынках. Новый руководитель - Т.Шевченко – выдающийся металлург, чье имя широко известно в отрасли. Уверен, что его богатый опыт в проведении масштабных программ модернизации и антикризисного управления позволит ММК им.Ильича динамично развиваться, сохраняя за собой лидерство в отрасли", - прокомментировал перестановки генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, которого цитирует пресс-служба.

ММК им.Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Алчевский МК - предприятие с полным металлургическим циклом.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский и Днепровский меткомбинаты, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.