"Укрзализныця" обещает в сентябре ликвидировать дефицит локомотивов

Рабочий парк локомотивов "Укрзализныци" в августе 2017 года увеличился на 55 ед., в целом к концу 2017 года году будет отремонтировано 274 локомотива, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. ее главы правления Евгения Кравцова.

"В сентябре планируем восстановить еще 84 локомотива. Это позволит уже в начале осени полностью ликвидировать дефицит тягового подвижного состава, удовлетворить потребность бизнеса и государства в железнодорожных перевозках", - сказал он.

По словам Е.Кравцова, задача "Укрзализныци" - вернуть в рабочий парк как можно больше локомотивов в кратчайшие сроки. Для этого разработана комплексная программа восстановления эксплуатационного парка тягового подвижного состава.

К концу года, в частности, будет восстановлено 142 грузовых электровоза, 11 пассажирских электровозов, 40 грузовых тепловозов, шесть пассажирских тепловозов и 75 маневровых. Из них на аффилированных предприятиях будет капитально отремонтировано 78 локомотивов: на Днепропетровском ТРЗ – 26 ед., Запорожском ЭРЗ – 40 ед., Львовском ЛРЗ - 12 ед.

Кроме этого, с начала года в производственных подразделениях локомотивного хозяйства проведено 4 тыс. текущих ремонтов электровозов, 1,12 тыс. ремонтов тепловозов. На аффилированных предприятиях капитально отремонтировано 82 локомотива, что на 46 ед. больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В то же время руководитель компании напомнил, что сейчас "Укрзализныця" ведет консультации с мировыми производителями тягового подвижного состава, в частности, с General Electric и Siemens.

"Наша цель в сотрудничестве с мировыми лидерами по производству тягового подвижного состава – организовать выпуск локомотивов и ввести программу модернизации имеющегося парка. Локализация же производства на территории Украины - это принципиальный вопрос для "Укрзализныци", - резюмировал Е.Кравцов.