Фондовые индексы Европы растут на фоне снижения природных и геополитических рисков

Фондовые индексы Западной Европы активно растут в понедельник после недели снижения, поскольку ослабление урагана "Ирма" и геополитической напряженности, связанной с Северной Кореей, подстегивает аппетит к риску.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,9%, до 379,02 пункта. Положительная динамика наблюдается во всех 19 отраслевых сегментах.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 - на 1,3%, германский DAX - на 1,2%. Индекс ведущих компаний еврозоны Stoxx 50 прибавил 1,3%.

Северная Корея не стала проводить новых баллистических испытаний в прошлую субботу, в годовщину основания страны, как того опасались западные эксперты. Трейдеры ждут заседания Совбеза ООН по северокорейскому вопросу. По данным Reuters, проект новых санкций ООН в отношении КНДР не предполагает нефтяного эмбарго, но содержит положения об эмбарго на нефтяной и газовый конденсат.

Ураган "Ирма" ослабел до категории 1 по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Кроме того, маршрут его продвижения вдоль западного побережья Флориды, как ожидается, будет сопряжен с меньшим ущербом, чем предполагалось на прошлой неделе.

Промпроизводство Италии неожиданно выросло в июле, что участники рынка сочли еще одним признаком более быстрого, чем предполагалось, восстановления итальянской экономики. По сравнению с июнем объем производства увеличился на 0,1%, аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,4%. В годовом выражении промпроизводство в Италии выросло в июле на 4,4% с поправкой на число рабочих дней.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB вырос на 1,2%.

Инфляция в Дании осталась в августе на самом высоком уровне с декабря 2012 года из-за резкого увеличения стоимости продуктов питания и путешествий. Индекс потребительских цен вырос в прошлом месяце на 1,5% в годовом выражении, как и в июле, тогда как аналитики ожидали ослабления подъема до 1,3%.

Курс акций датской фармкомпании H. Lundbeck A/S рухнул на 11,5%. Гендиректор компании Коре Шульц перейдет на работу в израильскую Teva Pharmaceutical Industries Ltd., которая не могла найти нового CEO около 7 месяцев. Акции Teva в Тель-Авиве подорожали на 7,8%, ADR во Франкфурте на 8%.

Цена бумаг Associated British Foods Plc, владеющей в числе прочего брендами Twinings и Primark, упала на 2,1% после объявления о покупке итальянского производителя бальзамического уксуса Acetum SpA (Mazzetti и другие марки) с целью расширить присутствие на мировом рынке продуктов питания. Сумма сделки не сообщается, акции Acetum не торгуются на рынке.

Акции европейских страховых и перестраховочных компаний дорожают благодаря ослаблению урагана "Ирма" и снижению оценок потенциального ущерба от него. Котировки бумаг Beazley подскочили на 6%, Hannover Re - на 5,5%, Swiss Re - на 4,4%, Munich Re - на 4,3%, Scor - на 3,5%.

Рыночная стоимость Petra Diamonds рухнула на 8,2% на торгах в Лондоне, ранее падение доходило до 28,3% и было максимальным с 2001 года. Правительство Танзании заблокировало экспорт одной из партий алмазов Petra Diamonds в связи с расследованием нарушений в отрасли. Компания приостановила добычу на руднике Williamson в Танзании, 25% которого принадлежит правительству страны.