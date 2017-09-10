Украинский стенд на EXPO 2017 отметили наградой в номинации "лучшее раскрытие темы выставки"

Украинский стенд на выставке "EXPO 2017.ASTANA. FUTURE ENERGY" отмечен "бронзовой" наградой в номинации "Лучшее раскрытие темы".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение жюри было объявлено в ходе награждения лучших павильонов вечером в субботу.

Стенд Украины на EXPO 2017 организован Торгово-промышленной палатой (ТПП) без использования государственных средств. На стенде небольшого размера свои проекты и решения представили украинские компании "Фурлендер Виндтехнолоджи" (производитель ветротурбин), Syneko (разработчик водогрейного солнечного концентратора), SolarGaps (разработчик фотоэлектрических жалюзей).

В специально подготовленной ТПП для выставки информационно-поисковой системе можно ознакомиться еще с более 100 проектами и разработками украинских компаний.

Как сообщалось, выставка EXPO 2017 проходила в Астане в течение трех месяцев, ее посетили около 4 млн людей, в том числе 0,5 млн человек из-за пределов Казахстана.