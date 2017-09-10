ТПП Украины совместно с казахским бизнесом будет добиваться снижения ставок на транзит товаров через Азербайджан и Грузию

Торгово-промышленная палата Украины совместно с казахскими компаниями будет добиваться снижения ставок на транзит товаров через Азербайджан и Грузию, сообщил вице-президент организации Сергей Свистиль на брифинге в рамках выставки "EXPO 2017.ASTANA. FUTURE ENERGY".

"Ми подписали меморандум о взаимопонимании с "Внешнеторговой палатой Казахстана", мы подписали меморандум с "Ассоциацией предпринимателей Астаны" чтобы объединить казахский бизнес, работающий в Украине и за счет объединения получить скидки на транзитный тариф через Азербайджан и Грузию", - сказал он.

С.Свистиль напомнил, что товарооборот между Казахстаном и Украиной серьезно пострадал из-за перекрытия и ограничения транзита Россией.

"У нас было 3 млрд товарооборота, сейчас – только $1 млрд. Нужно поработать для того, чтобы мы вернулись к тем объемам, которые были в 2013 году. Причина падения одна – это транзит через РФ, который сейчас невозможно осуществлять. Необходимо работать над другим маршрутом: Казахстан – Азербайджан – Грузия – Украина", - отметил вице-президент ТПП.

С.Свистиль добавил, что снижение Украиной портовых сборов является позитивным шагом на пути к активизации товарооборота с Казахстаном через Азербайджан-Грузию.

Как сообщалось, Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров Украины среди стран Центральной Азии. Занимает третью позицию по объему товарооборота среди стран СНГ и 21-е место – среди стран мира.