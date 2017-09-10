Экономика

12:37 10.09.2017

Корейская UNINK интересуется проектами строительства Любельской шахты и железной дороги между Варшавой и Львовом

Корейская компания UNINK интересуется проектами строительства Любельской угольной шахты и железной дороги между Варшавой и Львовом, сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Сергей Свистиль на брифинге в рамках выставки "EXPO 2017.ASTANA. FUTURE ENERGY".

"Делегат из Кореи неделю работал на нашем стенде (украинском стенде – ИФ). В результате он сообщил, что отобрано 15 проектов, прорабатывать которые приедет делегация уже в Украину. Среди проектов, которые их заинтересовали – строительство Любельской угольной шахты, карпатская ВЭС на 36,3 МВт, солнечная электростанция ЛОКДЦ, Сколивская ВЭС на 39,6 МВт, строительство евроколеи Варшава-Львов", - сказал он.

С.Свистиль добавил, что интерес к проектам строительства солнечных электростанций в Украине проявили также компании из Малайзии.

Как сообщалось, выставка EXPO 2017 проходила в Астане с начала июня, ее посетили около 4 млн людей, в том числе 0,5 млн человек из-за пределов Казахстана. Украинский стенд на выставке без использования государственных средств организовала Торгово-промышленная палата.

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