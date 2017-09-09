Экономика

16:42 09.09.2017

Направленная в Кабмин концепция развития "Нафтогаза" предусматривает потенциальный IPO компании - Коболев

Концепция корпоративного развития НАК "Нафтогаз Украины", официально направленная в Кабинет министров в июне, предусматривает потенциальный IPO компании, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"В стратегии есть такой элемент, как потенциальный IPO "Нафтогаза". Конечно, решение о выходе нашей компании на биржу может принять только Верховная Рада. Наша цель - подготовить компанию, чтобы у Верховной Рады был повод такое решение рассматривать в принципе. На это уйдет около трех лет активной работы", - отметил он в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.

По словам А.Коболева, развитие фондового рынка Украины без качественных активов, "голубых фишек", невозможно – рынок никогда не будет развиваться, если не во что вкладывать средства.

"Можно сколько угодно строить механизмы, биржи, создавать правила, но если нет качественных компаний, в которые, например, Пенсионный фонд может вложить деньги, рынка не будет", - подчеркнул он.

Кроме этого, размещение акций "Нафтогаза" на бирже, по мнению А.Коболева, позволит обеспечить устойчивость контролирующих элементов корпоративного управления и прозрачность деятельности компании.

"Как сделать, чтобы завтра "Нафтогаз" снова не стал пользоваться услугами "Росукрэнерго", покупая газ у "Газпрома", или покупать оборудование у компаний-прокладок? Самый действенный инструмент - это разместить часть акций на бирже. Тогда частные миноритарные инвесторы просто не позволят этого сделать, все будет видно, как под микроскопом ", - отметил глава НАК.

"Какую биржу выбрать, какой процент акций размещать, делать - не делать, повторюсь, это будет решение не наше и даже не правительства, а Верховной Рады. Но подготовить компанию к этому, то есть довести качество управления до такого состояния, когда по указанию акционера в течение года можно сделать размещения - это задача, которую мы предложили в стратегии", - сказал А.Коболев.

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