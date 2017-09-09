Зафиксирована незаконная деятельность на захваченных РФ буровых платформах в украинской зоне Черного моря

Корабль Морской охраны Украины "Григорий Куропятников" обследовал около 20 объектов на 4-х газовых месторождениях, захваченных Россией в исключительной (морской) экономической зоне Украины в северо-западной части Черного моря.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы, пограничники совместно с представителями НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Черноморнафтогаз", военной прокуратуры, прокуратуры АР Крым, Национальной полиции в АР Крым, Государственного геологического контроля, Государственной службы экологической инспекции, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины при участии постоянного представителя президента Украины в Крыму, провели обследование всех действующих месторождений в северо-западной части Черного моря - Штормовое, Архангельское, Голицинское, Одесское.

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"Целью выхода межведомственной группы была проверка полученной информации об активизации деятельности на некоторых участках Черноморского шельфа, перемещения аннексированных Россией самоподъемных плавучих буровых установок, поставка дополнительного оборудования, что может свидетельствовать о проведение незаконной деятельности по добыче оккупационными властями Крыма природных ресурсов, принадлежащих Украине", - сказано в сообщении.

Корабль Морской охраны "Григорий Куропятников" сумел обследовать около 20 объектов на четырех месторождениях.

"Снова зафиксировано наличие вооруженных людей, которые при приближении корабля Морской охраны занимали боевые позиции, а иногда и просто демонстративно, не скрываясь, приводили оружие в сторону корабля. При радиоопросе экипажа буровых платформ, персонал признал их принадлежность Российской Федерации и утверждал, что они находятся в нейтральных водах, не нарушая законов. Однако проведение работ по добыче газа не подтверждают", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

В то же время специалисты "Нафтогаза Украины" и ГАО "Черноморнафтогаз" компетентно засвидетельствовали, что на нескольких МСП имеется оборудование, которое красноречиво подтверждает проведение работ по обновлению, переустановке или ремонте механизмов и приборов, а значит, они использовались для буровых работ. А на СПБУ "Крым-1" (незаконно переименованная "Украина") на Одесском газоконденсатном месторождении зафиксирован процесс бурения скважины.

В рамках законодательства Украины и норм международного права, корабль Морской охраны Украины предупредил все объекты на всех месторождениях о фиксации правонарушения с их стороны и недопустимости продолжения незаконной деятельности в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Появившийся в районе Одесского месторождения СРЗК "Приазовье" корабль Черноморского флота рекомендовал кораблю Морской охраны Украины держаться в стороне, не провоцируя и не оттесняя украинское судно.

"По результатам обследования месторождений межведомственной группой составлен акт о выявленных правонарушениях, который передан для дальнейшего реагирования в военную прокуратуру", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.