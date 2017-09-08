Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования социальных и гуманитарных сфер - Данилюк

В государственном бюджете на 2018 год будет предусмотрено увеличение финансирования социальных и гуманитарных сфер, заявляет министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Будет существенное увеличение действительно, как в социальной сфере, так и в гуманитарной сфере. Например, на образование будет на 20% больше общих расходов, чем в этом году, на охрану здоровья на 16% больше. То есть мы существенно увеличиваем финансирование тех сфер, которые действительно влияют на жизнь простых украинцев", - сказал А.Данилюк в пятницу в эфире телеканала "Интер".