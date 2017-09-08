Нафтогаз и Газпром не достигли нужного прогресса по формуле цены на газ, окончательное решение вынесет Стокгольмский арбитраж, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" получат окончательные решения по формуле цены на газ уже в Стокгольмском арбитраже, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"По требованию трибунала мы провели переговоры с Газпромом по контракту на покупку-продажу газа. Они недавно завершились и по их результатам мы идем в трибунал для получения окончательного решения по новой формуле и некоторым другим аспектам дальнейшей работы с этой компанией", - сказал он в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

"Я бы сказал аккуратно: мы не достигли того прогресса на который рассчитывал трибунал", - добавил глава НАК.