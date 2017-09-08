Дефляция в Украине в августе составила 0,1%

Потребительские цены в Украине в августе снизились на 0,1%, однако в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) инфляция ускорилась до 16,2%, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Ведомство напоминает, что в июле инфляция замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне и 1,3% в мае, однако в годовом измерении рост потребительских цен по итогам июля ускорился до 15,9% с 15,6% в июне и 13,5% по итогам мая.

Основной причиной ускорения инфляции в годовом измерении стало не такое значительное снижение цен на продукты питания в текущем году, как в прошлом, что объясняется худшими погодными условиями и изменившейся международной конъюнктурой.

Госстат уточняет, что в целом с начала года инфляция составила 8,1%.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января 2017 года скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% при целевом уровне этого показателя в диапазоне 8%+/- 2 процентных пункта и в настоящее время сохраняет его на этом уровне. "Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявлял НБУ. В То же время в последнее время центробанк указывал на выросшие риски невыполнения этого прогноза.

Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.

Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.