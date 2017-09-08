АМПУ заключила меморандум о сотрудничестве с китайской CHEC

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и China Harbour Engineering Company (CHEC, Китай) 8 сентября 2017 года заключили меморандум о взаимопонимании и тесном сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, документ был подписан во время II Международной транспортной конференции высокого уровня "Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия" в Одессе. Со стороны АМПУ соглашение засвидетельствовал руководитель Райвис Вецкаганс, со стороны СHEC - директор европейского подразделения Ван Юньджон.

Стороны договорились о поиске возможностей для увеличения грузопотока по Новому Шелковому пути через порты Украины, изучении возможностей для осуществления инвестиций в развитие портовой отрасли Украины и образовании индустриальных парков. Кроме того, АМПУ и CHEC планируют обмениваться информацией относительно перспективных проектов развития портовой инфраструктуры, акваторий и каналов для укрепления сотрудничества. В частности, это касается проекта реконструкции Бугско-Днепровско-лиманского канала (БДЛК).

"Сотрудничество АМПУ и CHEC началось в мае текущего года с подписания первого контракта о дноуглублении в порту "Южный". Вскоре мы заключили второй контракт. За это время мы убедились, что имеем надежного партнера, который в полной мере и вовремя выполняет свои обязательства. Подписание меморандума - логический шаг и свидетельство нашей готовности к совместной работе и в будущем по разным направлениям", - заявил Р.Вецкаганс.

Как сообщалось, в настоящее время АМПУ и CHEC работают над двумя независимыми один от другого проектами дноуглубления в порту "Южный". Первый - создание акватории около причалов №№23-25 для зерноперегрузочного комплекса, который строит "М.В. Карго" для Cargill. Второй - увеличение глубин подходного канала около причалов №№5-6 ГП "МТП "Южный".

Основанная в 1980 году, China Harbor Engineering Company Ltd. (CHEC) является дочерней компанией China Communications Construction Company Ltd (CCCC), имеет более 60 филиалов в более чем 80 странах мира. Компания на сегодня реализует проекты стоимостью $10 млрд, насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

Портфель CHEC включает, в частности, судостроение, дноуглубительные работы и рекультивацию, дороги и мосты, железные дороги, аэропорты, сборку оборудования.