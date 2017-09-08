Портовая отрасль является наиболее перспективной с точки зрения концессионных договоров - ЕБРР

Портовая отрасль Украины сейчас наиболее перспективная с точки зрения приложения концессионных договоров, она динамично развивается, существует значительный интерес со стороны частного сектора.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил старший банкир Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марк Магалецкий в ходе презентации нового законопроекта о концессии в Киеве в пятницу.

"Параллельно с работой над правовой базой ЕБРР совместно с Министерством инфраструктуры начал работу над подготовкой пилотных проектов, которые предполагается реализовать уже на новой законодательной основе. Таким образом, было выбрано три пилотных проекта - порты "Ольвия", Херсонский морской торговый порт, паромная переправа в порту "Черноморск", - сказал он.

М.Магалецкий отметил, что небольшой региональный порт "Ольвия" расположен к югу от Николаева. Имеет всю необходимую инфраструктурную базу. Специализируется на перевалке навалочных и генеральных грузов, в то же время имеет достаточно большую территорию для развития.

"Мы подготовили предварительное ТЭО проекта, Проанализированы девять возможных сценариев развития порта, проведены консультации с ведущими компаниями - как украинскими, так и международными, которые заинтересованы в участи в таких проектах. Предложено три конкретных проекта, два из которых представляют собой новое строительство специализированных зерновых комплексов, один фактически является концессией существующих стивидорных мощностей", - сообщил старший банкир ЕБРР.

Кроме этого, по его словам, работа над предТЭО показала наличие существенных вопросов, связанных с инфраструктурой в Николаевском регионе, поскольку на одной линии расположены и порт "Николаев", и "Ольвия", и ряд частных терминалов.