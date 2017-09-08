Украина за 8 мес. увеличила транзит нефти в Европу на 2,9%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-августе 2017 года увеличился на 2,9% (на 258 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 9,101 млн тонн.

По данным ПАО "Укртранснафта", объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в январе-августе 2017 года составил 1 млн 313,8 тыс. тонн, что на 39,2% (на 369,8 тыс. тонн) больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Таким образом, в январе-августе-2017 доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (10 млн 414,8 тыс. тонн) составила 87,4%, доля перекачки на НПЗ Украины – 12,6%.

В августе 2017 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом увеличился на 6,1% (на 69 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 1,205 млн тонн, транспортировка на НПЗ страны – на 57,6% (на 67,9 тыс. тонн), до 185,8 тыс. тонн.

Рост поставок внутри страны связан с возобновлением с 10 марта-2017 работы участка Одесса-Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес ПАО "Укртатнафта". Так, по итогам восьми месяцев из Одессы в Кременчуг транспортировано 470,8 тыс. тонн нефти азербайджанской нефти, в т.ч. в августе – 103,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, транзит нефти через Украину по трубопроводному транспорту в Европу в 2016 году сократился на 8,8% (на 1 млн 331,3 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 13 млн 822,2 тыс. тонн, а транспортировка нефти НПЗ страны – на 12,5% (на 200,8 тыс. тонн), до 1,406 млн тонн.

В частности, "Укртранснафта" в 2016 году прокачала для ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) 1 млн 60,604 тыс. тонн нефти, а для ПАО "Укрнафта" – 345,439 тыс. тонн нефти.

"Укртранснафта" в 2016 году снизила чистую прибыль на 5,6% (на 90,682 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 1 млрд 519,285 млн грн, тогда как чистый доход увеличился на 5,2% (на 174,744 млн грн) – до 3 млрд 504,625 млн грн

В структуре выручки 3 млрд 336,433 млн грн было получено от транзита нефти, 113,642 млн грн – от поставки на НПЗ Украины, 54,55 млн грн – от других видов деятельности.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.