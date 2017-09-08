Экономика

13:55 08.09.2017

Открывающийся в пятницу "АвтоХАБ" в Одесском морпорту позволит полностью оформить авто из-за рубежа

Новый сервис "АвтоХАБ" для удобного оформления приобретенных за рубежом автомобилей будет открыт в пятницу на территории Одесского морского порта, где будет организована работа семи государственных и частных учреждений, в том числе таможенников, пограничников, разных экспертов, а также страховой компании, банка и филиала сервисного центра МВД.

Согласно сообщению Государственной фискальной службы (ГФС), в открытии "АвтоХАБа" примут участие премьер-министр Владимир Гройсман, и. о. главы ГФС Мирослав Продан, начальник Одесской таможни Александр Власов, глава Одесской ОГА Максим Степанов.

По информации ГФС, в текущем году в Одесский морпорт зашло около 300 суден с контейнерами, многие их них – с подержанными автомобилями из США и ОАЭ, поскольку с 2016 года такие авто можно ввозить по значительно сниженным ставкам акцизного сбора.

Разработка пилотного проекта "АвтоХАБ" началась в начале лета текущего года по инициативе А.Власова и представителей бизнес-сообщества под эгидой губернатора и и. о. главы ГФС.

Процесс будет организован следующим образом: прибывшие в порт контейнеры с автомобилями доставляют на территорию "АвтоХаба", где машины сгружают и размещают на спецплощадке, затем их осматривают и фотографируют в присутствии пограничников, экспертов и сотрудников таможни. Далее - оформление автомобиля в так называемом "едином окне" "АвтоХАБа".

В настоящее время возле площадки компании "Евротерминал" (где уже объединены услуги таможенников, пограничников, специалистов отдела по борьбе с контрабандой) заканчивается строительство станции техобслуживания, где можно будет переоборудовать автомобиль под национальные технические стандарты в случае необходимости, после чего водитель может окончательно оформить машину и выехать из порта с госномерами любого региона Украины.

Планируется, что транспортные средства можно будет оформлять ежедневно с 9.00 до 21.00, в нем сможет оформить авто от 50 до 100 чел. в день.

В порту ожидают, что это позволит увеличить количество судозаходов, следовательно, увеличить поступления в бюджет.

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