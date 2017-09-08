Экономика

13:45 08.09.2017

Украина рассчитывает начать экспорт газа после 2020г благодаря росту внутренней добычи

Украина рассчитывает начать экспорт природного газа после 2020 года за счет увеличения роста добычи внутри страны.

Такая цель содержится в обнародованной "Энергетической стратегии Украины до 2035 год "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность", утвержденной распоряжением Кабинета министров.

"Основные мероприятия по реализации стратегических целей в газовом секторе: до 2020 года и в дальнейшем осуществление необходимых мер для обеспечения потребностей Украины в объемах природного газа собственной добычи с последующей возможностью начала его экспорта", - говорится в документе.

Предпосылками для роста внутренней добычи должны стать: сбалансированное государственное регулирование и минимизация политического влияния на газодобывающие компании; привлечение иностранных инвесторов и партеров с применением современных технологий; усовершенствование учетной политики.

Стратегия предусматривает необходимость увеличения объема геологоразведочных работ для обеспечения прироста ресурсной базы, роста объемов разведочного и эксплуатационного бурения, в частности, на глубоких горизонтах, а также совершенствование и обеспечение стабильности фискального режима.

Авторы документа также отмечают необходимость установления рыночных цен на газ для всех категорий потребителей с дальнейшим внедрением системы адресного субсидирования и монетизации.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

Как сообщалось, утвержденная распоряжением Кабинетом министров № 1079 от 28 декабря 2016 года концепция развития газодобывающей отрасли предполагает увеличение добычи газа в стране в 2020 году до 27,6 млрд куб. м, в т.ч. государственной "Укргазвыдобування" - до 20,1 млрд куб. м.

Украина в 2016 году увеличила добычу газа на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд 987,1 млн куб. м.

Добыча газа в Украине в январе-июле 2017 года увеличилась на 2,9% (на 335,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 12 млрд 7,3 млн куб. м.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Премьер анонсирует скорое решение проблемы демонополизации газораспределения

Украина намерена разместить еврооблигации сроком от 10 до 15 лет

Принятие пенсионной реформы приведет к легализации работников и увеличению количества плательщиков ЕСВ

ГФС заявляет о возмещении 95% заявленных сумм по выплате НДС в течение месяца

Первыми пилотными проектами концессии в Украине будут три портовых проекта

ПОСЛЕДНЕЕ

Открывающийся в пятницу "АвтоХАБ" в Одесском морпорту позволит полностью оформить авто из-за рубежа

Железные дороги Украины, Грузии и Азербайджана подписали меморандум о создании СП для оперирования паромами

Луганская ТЭС временно работает в режиме энергоострова из-за аварийного отключения ЛЭП

ГПЗКУ поставит до 300 тыс. тонн зерновых китайской корпорации ССЕС к концу года

Украина в 2018-19гг. ожидает 50-80 млрд куб. м транзита газа в год через свою ГТС с дальнейшим снижением

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на мужские туфли на price.ua
РЕКЛАМА