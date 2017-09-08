Экономика

12:48 08.09.2017

Украина в 2018-19гг. ожидает 50-80 млрд куб. м транзита газа в год через свою ГТС с дальнейшим снижением

Украина в 2018-2019 гг. ожидает транзит газа через свою ГТС в ежегодном объеме 50-80 млрд куб. м, но в дальнейшем из-за развития проектов строительства Россией обходных газопроводов этот показатель может упасть до 15-40 млрд куб. м в год и ниже.

Такой прогноз содержится в обнародованной "Энергетической стратегии Украины до 2035 год "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность", утвержденной распоряжением Кабинета министров.

"Наличие успешных результатов продвижения инициатив по увеличению зависимости от поставок российского газа в Европу, полученные разрешения на строительство газопроводов, подписанные контракты с субподрядчиками, обнародованные планы частичного демонтажа ГТС РФ на входе в Украину не позволяют прогнозировать сохранение объемов транзита российского газа через ГТС Украины на текущих уровнях", - говорится в документе.

Разработчики стратегии напоминают, что на сегодня отсутствуют документальные подтверждения транзита через ГТС Украины после 2019 года в связи с окончанием действия соответствующего контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".

В связи с этим Украина должна оптимизировать работу своей ГТС, интегрировав ее в европейскую систему газовых поставок, обеспечить возможность европейским компаниям покупать газ на восточной границе Украины путем оборудования там точек входа станциями измерения и учета качественных параметров газа. Это позволит сохранить использование украинской ГТС для транзита российского газа в Европу.

Украине необходимо обеспечить максимальную надежность и прозрачность деятельности оператора своей ГТС, внедрить европейское законодательство в энергосфере, в частности, стандартные сетевые кодексы ЕС, и привлечь иностранного партнера к ее управлению.

Авторы стратегии также отмечают недозагрузку существующих мощностей подземных газовых хранилищ (ПХГ) Украины, необходимость увеличения эффективности их эксплуатации и технических параметров с привлечением передового опыта по управлению ими. Так, на сегодня доступны 8-15 млрд куб. м мощностей ПХГ страны для сезонного хранения газа другими компаниями, в т.ч. иностранными.

Кроме того, транспортировка газа ГТС Украины для внутренних потребителей страны до 2035 года ожидается на уровне 26-30 млрд куб. м в год.

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