Экономика

12:44 08.09.2017

Местные власти пока не обращались с инициативой пересмотреть законодательство об обязательной переработке бытовых отходов с 2018

Запрет на захоронение непереработанных отходов, вступающий в силу с 2018 года, обязаны обеспечить органы местной власти, у них было достаточно времени на подготовку к этому, подчеркивает министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Что касается закона, о котором вы говорите: он возлагает обязанности на органы местного самоуправления выполнять эту работу. Было достаточно времени, чтобы органы местного самоуправления подготовились к выполнению возложенных на них этими законами обязанностей", - сказал он в ходе "часа вопросов" к правительству в парламенте в пятницу.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Рыбак спросил, может ли быть отсрочено вступление в силу закона о запрете с 1 января 2018 года захоронения непереработанных бытовых отходов, поскольку у местных органов власти нет инфраструктуры обращения и переработки отходов.

"Все нормы действующего украинского законодательства нужно выполнять. И это основа нашей стабильности… Если будут обращения к украинскому парламенту и правительству от органов местного самоуправления по коррекции этого законодательства, давайте вместе с комитетом, с министерством обсуждать это", - сказал О.Семерак.

По словам министра, 80% экологического налога остается на местах. При этом, как отметил О.Семерак, 70% полученной суммы налогов не используется.

Глава Минэкологии добавил, что год назад ведомство создало интерактивную карту свалок на территории Украины. На ней отображены около 6 тыс. официальных свалок, еще несколько тысяч неофициальных.

"Один из выводов, что органы местного самоуправления, которые уполномочены, имеют функции и даже деньги на осуществление такой работы, не всегда готовы и не всегда прилагают максимум своего внимания", - заявил О.Семерак.

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