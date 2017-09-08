Премьер анонсирует скорое решение проблемы демонополизации газораспределения

Разработка юридического решения в сфере содержания и пользования газораспределительными сетями выходит на финальный этап и будет вскоре представлена, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы принимаем меры в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой. Думаю, вскоре выйдем на финализацию этих позиций… Обязательно сделаем все, чтобы диверсифицировать сети поставок газа, с одной стороны, а с другой - не дать никому злоупотреблять монопольным положением", – сказал он на "часе правительства" в Верховной Раде в пятницу.

Премьер отметил, что правительство призывает местную власть забирать на себя газораспределительные сети.

Комментируя требование лидера Радикальной партии Олега Ляшко вернуть в госуправление газораспределительные сети, которые, по словам политика, бесплатно забрали и пользуются ими олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, В.Гройсман сообщил, что по этому обращению работает рабочая группа.

"Это юридический вопрос, который надо "размотать" и его решить", – сказал глава правительства.

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