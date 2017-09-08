Евробонды Украины подорожали вдоль кривой на сообщении Минфина о выкупе еврооблигаций-2019-2020гг

Еврооблигации Украины положительно отреагировали на сообщение Министерства финансов днем ранее о готовности выкупить ценные бумаги с погашением в 2019 и 2020 гг.

По данным агентства Bloomberg, котировки еврооблигаций-2019 с момента публикации сообщения и к 11:40 кв пятницы подскочили на 0,86 процентных пункта (п.п.) – до 105,875% номинала (доходность 4,594% годовых), еврооблигаций-2020 – на 0,79 п.п., до 107% номинала (5,176% годовых), тогда как Минфин, согласно его сообщению, готов выкупать ценные бумаги соответственно за 106% номинала и 106,75% номинала.

Другие суверены также выросли в стоимости. В росте лидировали еврооблигации-2027, котировки которых подскочили на 1,195 п.п. – до 105,32% номинала (6,999% годовых), еврооблигации-2026, подорожавшие на 0,988 п.п. – до 105,488% номинала (6,918% годовых), еврооблигации-2021 – на 0,848 п.п., до 106,815% номинала (5,802% годовых).

В "хвосте" восходящей динамики были еврооблигации-2025, котировки которых повысились на 0,58 п.п. – до 105,668% номинала (6,816% годовых).

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