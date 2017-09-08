Apple, вероятно, не обеспечит достаточные поставки новых iPhone из-за производственных сбоев

Apple Inc., которая 12 сентября представит новую модель iPhone, вероятно, не сможет обеспечить достаточные поставки устройств на рынок в ближайшее время из-за сбоев в производственном процессе, возникших летом этого года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Недостаток новых моделей iPhone после их выхода на рынок отмечается постоянно с 2008 года. Однако если в этом году перебои с поставками сохранятся дольше первоначального периода продаж, стартующего 22 сентября, эксперты могут пересмотреть прогнозы реализации iPhone в ключевой праздничный период года.

По данным источников, затруднения, возникшие на ранних стадиях производственного процесса, отсрочили выпуск новых iPhone примерно на месяц. Foxconn Technology Group, осуществляющая сборку iPhone по контракту с Apple, пытается догнать график, наращивая производство устройств на своем предприятии в китайском Чжэнчжоу.

Одной из проблем в выпуске новых iPhone стали затруднения с производством модуля OLED-дисплея, отмечают источники.

Поклонники Apple с нетерпением ждут новый iPhone, который станет десятой моделью этого устройства. Ожидания, что выпуск этой модели поддержит продажи Apple, подтолкнули к росту стоимость акций компании до рекордных уровней в последние месяцы.

Базовая цена нового iPhone, как ожидается, составит порядка $1 тыс., что существенно выше стоимости предыдущих моделей, в частности, из-за использования более дорогих компонентов.

Прогнозы аналитиков в отношении продаж этого устройства существенно различаются, некоторые из экспертов полагают, что продажи в последнюю неделю сентября могут достичь 5 млн единиц.

Одновременно с выходом юбилейной модели устройства Apple представит обновленные версии iPhone 7 и iPhone 7 Plus, что может оказать влияние на его продажи.

Согласно прогнозу Apple, выручка компании по итогам финквартала, завершающегося 30 сентября, составит $49-52 млрд.