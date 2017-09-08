Цена на мясо снизится в ближайшие недели – Гройсман

В ближайшие недели в Украине ожидается снижение цен на мясную продукцию, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"Подчеркиваю: наша с вами задача - в 2018 году начать наращивать в стране мощности животноводческого комплекса, животноводства, птицеводства. Сегодня мы реально серьезный экспортер. Наша задача – достичь, и думаю, в ближайшие буквально недели, достигнем снижения цены на мясопродукты в стране", - сказал премьер в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

Как отметил В.Гройсман, он занимается этим вопросом.