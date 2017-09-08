Украина намерена разместить еврооблигации сроком от 10 до 15 лет

Украина намерена разместить еврооблигации сроком от 10 до 15 лет, сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

Соответствующее сообщение одного из менеджеров выпуска - BNP Paribas - в системе Bloomberg он обнародовал на своей странице в соцсети "Фейсбук" в ночь на пятницу.

Ранее Украина не размещала 15-летние еврооблигации.

Как сообщалось, Украина с 11 сентября проведет ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций. В частности, 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября – в Нью-Йорке, 14 сентября - в Бостоне.

После встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустит облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S (для американских и неамериканских инвесторов - ИФ).

Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

Предполагаемый объем выпуска новых еврооблигаций и условия их обращения пока не уточняются.

Помимо этого, Министерство финансов на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в четверг вечером объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты министерство готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным Минфина, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 – $1 млрд 779,837 млн.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Срок предложения истекает 15 сентября 2017 года в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут быть изменены.

Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.

Как отмечает Минфин, указанная оферта является частью его политики по управлению госдолгом, она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.

В последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. Затем в 2015 г. была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%. Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, не принявшая участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд, выкупленных РФ в декабре 2013 года.

Киев в 2014-2016 гг. ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд