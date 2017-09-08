Экономика

11:14 08.09.2017

Принятие пенсионной реформы приведет к легализации работников и увеличению количества плательщиков ЕСВ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассчитывает, что принятие пенсионной реформы приведет к легализации работников и увеличению на 4 млн количества плательщиков единого социального взноса (ЕСВ).

"После повышения минимальной зарплаты мы получили 400 тыс. новых плательщиков (ЕСВ - ИФ), а сейчас мы их получил 4 млн, по нашим подсчетам", - сказал министр в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

По словам А.Ревы, достижение бесдефицитности Пенсионного фонда Украины за 7-10 лет станет возможным именно за счет увеличения поступлений ЕСВ.

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