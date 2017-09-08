ГФС заявляет о возмещении 95% заявленных сумм по выплате НДС в течение месяца

Почти 95% заявленных к возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) сумм выплачивается в течение месяца, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на своем официальном сайте.

"Почти 95% заявленных к возмещению сумм выплачено в течение месяца по результатам камеральных проверок", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана.

По словам директора департамента налогов и сборов с юридических лиц Елены Антиповой, с 1 апреля, когда заработал электронный реестр автоматического возмещения НДС, задолженность по возмещению этого налога сократилась на 93,6%, или почти на 14,3 млрд грн.

"Если к началу апреля, на момент запуска системы автоматического возмещения НДС, общая задолженность составляла 15,3 млрд грн, то в первый месяц работы электронного режима долг сократился на 11,5 млрд грн - до 3,8 млрд грн. На 1 сентября этот показатель уже составил 971 млн грн. Только за первые дни этого месяца сумма задолженности уменьшилась еще более чем на 67 млн грн. Надеемся, что в ближайшие месяцы вопрос задолженности по возмещению НДС будет полностью закрыт”, - цитируются в сообщении слова Е.Антиповой.

Как сообщала Государственная казначейская служба, по итогам восьми месяцев 2017 года в счет возмещения НДС было выплачено 77,9 млрд грн, что на 43,1% превысило показатели восьми месяцев прошлого года, в том числе в августе возмещение составило 9,61 млрд грн.

Ранее ГФС заявляла о намерении погасить все задолженности по возмещению НДС до конца текущего года.