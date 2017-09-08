Минэнергоугля опубликовало "Энергостратегию Украины до 2035 года"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины опубликовал она своем сайте текст "Энергетической стратегии Украины до 2035 год "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" одновременно с публикацией в газете "Урядовый курьер" распоряжения Кабинета министров №605 об утверждении этой стратегии.

Заместители министра Наталия Бойко сообщила на своей странице в Facebook, что Минэнергоугля уже приступило к разработке плана мер по Энергостратегии, на следующей неделе опубликует информацию о формировании рабочих групп.

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В ходе рассмотрения вопроса на заседании правительства вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион высказал замечания в части стимулирующего регулирования и ценообразования на энергетический уголь.

"По результатам последней доработки после заседания правительственного комитета появились некоторые интересные вещи, которые пытаются "зашить" в эту концепцию. Это обязательный RAB-тариф, "Роттердам+" через соответствующие механизмы", - сказал он.

Документ был одобрен с условием трехдневной доработки.

В опубликованном окончательном документе говорится лишь о необходимости "проработки вопроса об отказе от формирования ценовой и тарифной политики по принципу "затраты плюс", в частности, путем перехода к стимулирующему регулированию тарифов с последующим переходом на рыночные механизмы".

В части развития угольного сектора стратегия предполагает ликвидацию государственного оптового покупателя угля и внедрение биржевой торговли угольной продукцией.

Согласно документу, АЭС до 2035 года должны обеспечивать 50% генерации электроэнергии в стране, доля возобновляемых источников - увеличиться до 12,8%, большой гидроэнергетики – до 6,7%. Остальные объемы будут производить ТЭС.

По мнению авторов документа, Украине необходимо трансформировать свою газотранспортную инфраструктуру для более активной интеграции с европейской, вовлечения в систему безопасности поставок Центральной Европы.

В Энергостратегии также отмечается, что Украина ставит перед собой цель перенести точку приема-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу. В то же время авторы документа сомневается в сохранении транзита российского газа после 2019 года.