Экономика

10:27 08.09.2017

"Укрзализныця" покупает 30 тыс. тонн дизтоплива у "Трейд Коммодити"

"Укрзализныця" закупит 30 тыс. тонн дизельного топлива у "Трейд Коммодити" по переговорной процедуре, сообщил в Facebook глава консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн со ссылкой на одного из участников тендера.

Как отметил С.Куюн, по итогам тендера еще 20 тыс. тонн дизельного топлива железная дорога закупит у "Анвитрейд", 10 тыс. тонн – у группы "Элемент".

"Проблему с топливом в УЗ, возникшую по чисто коррупционным причинам, признали угрозой безопасности государства и воспользовались соответствующей нормой закона, задействовали переговорную процедуру. Но по-людски сделать ничего не смогли: тендер назначили на 15:30, а приглашения трейдеры получили только в 15:07", - добавил он.

По мнению С.Куюна, топливо закупается по рыночным ценам, однако нет гарантии, что они не будут пересмотрены в будущем.

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