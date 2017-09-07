Омелян опровергает факт заказа его супругой элитного автомобиля Maybach Coupe

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруга, дизайнер Светлана Бевза, якобы является заказчиком дорогостоящего автомобиля Maybach Coupe.

"Бред. Ни я, ни моя жена не заказывали ни авто, о котором идет речь, ни какое-либо другое. Потолок моих мечтаний – бывшая в употреблении Tesla, которую тоже себе позволить пока не могу", - написал он на своей странице в сети Facebook.

В.Омелян добавил, что "было бы прикольно": министр, который публично отчитывается о стоимости своего отдыха в Турции и выкладывает в сеть фото счетов, заказывает авто за EUR3 млн

"Даже если бы мы имели такие средства, точно не вложили бы их в авто, каким бы красивым и модерным оно не было. Вот если бы придумали, например, о производстве литиевых батарей, было бы более приближено к реальности. А так ... Таблоиды бывают разные, даже во Франции", - отметил министр.

Следующей "сенсацией" он предположил покупку яхты, дальше - самолета, а в завершение - ракеты.

Ранее в украинских СМИ со ссылкой на французский таблоид L'express появилась информация о заказчиках указанного элитного авто. По данным этого издания, в нем значились граждане Украины Светлана Бевза и Валерий Хорошковский.

В Украине с такими именами известны супруга В.Омеляна, дизайнер С.Бевза, а также совладелец "Интер Медиа Групп", экс-первый вице премьер В.Хорошковский.