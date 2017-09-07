"Укргазвыдобування" подписало контракты с китайской Xinjiang Beiken на бурение 24 скважин

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) подписало контракты с Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. (Китай) на бурение 24 новых скважин в Полтавской и Харьковской областях, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, буровые работы начнутся в четвертом квартале 2017 года.

Общая стоимость подписанных контрактов – 1 млрд 934,476 млн грн (с НДС).

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Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13 млрд 35,51 млн грн (с НДС).

УГВ по состоянию на 7 сентября отобрало победителей по 11 из 15 лотов тендера. При этом 3 из 15 лотов (№11, №13 и №15) отменены, поскольку компания отклонила все предложения участвовавших в торгах компаний.

УГВ еще не приняла решение по лоту №2. Первоначально компания признала победителем лота "Полтава Сервисиз" (переименовано в "Эксало Дриллинг Украина", дочка PGNIG), но потом отменило свое решение. В настоящее время решения ожидает единственное оставшееся предложение от хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services за 480,98 млн грн.

Контракты уже подписаны с ООО "Спецмехсервис" (лот №1, 29 мая), Crosco (лоты №8 и №10, 7 июня и 12 июля) и Xinjiang Beiken (лоты №4,5,7,12, 5 сентября).

Подписание контрактов ожидается с "Полтава Сервисиз" (лоты №3,6,9,14).

По словам главы УГВ Олега Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых 15 буровых станков проводится по формуле 2+2+2, "то есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года".

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

УГВ планирует в 2017 году инвестировать в бурение и закупку нового оборудования 30 млрд грн. В 2017 году компания планирует пробурить около 100 новых скважин, провести капитальный ремонт 500 имеющихся скважин, а также осуществить операции по интенсификации добычи.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.