"Запорожсталь" направила на выполнение колдоговора в I полугодии более 180 млн грн

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-июне текущего года выполнил все 122 мероприятия, предусмотренные коллективным договором на 2017 год, направив на финансирование социальных обязательств более 180 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, итоги выполнения колдоговора за шесть месяцев текущего года подвела конференция трудового коллектива 6 сентября.

Как подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба, модернизация комбината позволила сохранить все социальные программы.

"За последние годы мы рекордно модернизировали комбинат, инвестировав порядка 6 млрд грн. Реконструирована ДП № 3 - самый крупный инвестпроект в этом году, практически завершена полная экологическая реконструкцию аглофабрики. Благодаря всему этому мы достигли большей эффективности и сохранили все социальные программы", - сказал он.

Помимо предоставления работникам всех социальных льгот и гарантий по колдоговору, на комбинате в первом полугодии 2017 года повышена зарплата в среднем на 20%. На поощрение рационализаторов направлено около 2 млн грн, обеспечение медобслуживания и страхование - 12 млн грн, оздоровительную кампанию - более 5 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2016 года колдоговор "Запорожстали" признан лучшим среди предприятий области, численностью более 10 тыс. сотрудников. Кроме того, колдоговор трижды занимал первые места во всеукраинском рейтинге – конкурсе на лучший коллективный договор среди предприятий горно-металлургического комплекса Украины.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".