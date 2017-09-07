Amazon откроет вторую штаб-квартиру в США, вложит в нее $5 млрд

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. потратит $5 млрд в следующие 15-17 лет на создание второй штаб-квартиры компании в США, что позволит создать до 50 тыс. рабочих мест.

"Мы ожидаем, что вторая штаб-квартира будет полностью равноценной нынешней штаб-квартире в Сиэттле, - заявил основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос. - Ее создание потребует миллиардов долларов, как предварительных, так и дальнейших инвестиций, а также создаст десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Мы рады найти второй дом".

Компания выбирает место для открытия новой штаб-квартиры и ведет переговоры с органами власти муниципалитетов и штатов.

Строительство штаб-квартиры компании окажет серьезное влияние на экономику того региона, где она будет открыта.

В Сиэттле Amazon является крупнейшим работодателем, принадлежащие ей офисные площади могут в скором времени достигнуть 929 тыс. квадратных метров, что составляет более 15% офисного пространства в городе.

Инвестиции Amazon в Сиэттле в период с 2010 по 2016 гг. обеспечили экономике города вливания в размере $38 млрд, отмечают в компании.

Аналогичная отдача ожидается и от новой штаб-квартиры.

"В дополнение к прямому найму сотрудников и прямых инвестиций Amazon, строительство штаб-квартиры и введение ее в эксплуатацию потребуют привлечения десятков тысяч рабочих мест в строительстве и смежных отраслях и обеспечат приток миллиардов долларов инвестиций в тот город, где будет открыта новая штаб-квартира", - говорится в заявлении компании.

Amazon, продолжающая активное расширение операций, в июне этого года приобрела сеть супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд.

С момента основания компании в 1995 году число приобретений или инвестиций, осуществленных Amazon, достигло 130, свидетельствуют данные Financial Times.