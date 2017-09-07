"British American Tobacco Украина" инвестирует 123 млн грн в расширение производства Прилукской фабрики

Компания "British American Tobacco Украина" инвестирует 123 млн грн в капитальное строительство новых производственных помещений в "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.) в течение 2017-2018 гг.

Согласно пресс-релизу компании в четверг, проект предусматривает увеличение на предприятии табачного и сигаретного цехов. Это позволит в ближайшие месяцы установить дополнительные линии для выпуска экспортной продукции.

"Сегодня мы экспортируем произведенную в Украине продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан и Сингапур. Активно изучаем возможности, появившиеся благодаря заключению Украиной соглашений о свободной торговле с другими странами. Уверен: огромный экспортный потенциал нашей украинской фабрики, являющейся одним из самых современных производств группы British American Tobacco в мире, позволит вскоре существенно увеличить объемы и расширить географию поставок продукции", - цитирует пресс-служба директора по производству региона Украина, страны Кавказа и Центральной Азии, Молдова и Беларусь / UCCAB Артема Скрипку.

Как сообщалось, ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" в 2016 году увеличила чистый убыток в 1,8 раза по сравнению с 2015 годом – до 2,342 млрд грн.

Чистый доход от реализации вырос на 26,3% - до 5,215 млрд грн, валовый составил 917,8 млн грн против 635,8 млн грн валовой прибыли в 2015 году.

ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" основана в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики.

В Украине компания производит и продает марки сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, "Прилуки Особливі", "Козак". Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.

Компания входит в группу British American Tobacco (BAT) - ведущую международную табачную компанию.

Совокупные инвестиции в модернизацию табачной фабрики и ее развитие составляют около $200 млн.