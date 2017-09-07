"Укргазвыдобування" открыло новый АЗК под брендом U.GO в Харькове

ПАО "Укргазвыдобування" открыло новый автозаправочный комплекс (АЗК) под брендом U.GO в Харькове, увеличив свою сеть заправок до 19 станций, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, новый АЗК, как и остальные заправки компании, реализует исключительно нефтепродукты стандарта Евро-5 производства Шебелинского ГПЗ.

"За достаточно короткий срок мы модернизировали Шебелинский завод и начали выпуск нефтепродуктов высокого качества, доказав, что производить европейское топливо в Украине возможно. Теперь мы начали обновлять лицо государственной нефтепереработки, открыв первый АЗК современного формата, что отражает наши амбициозные планы по выходу на высоко конкурентный рынок ритейла нефтепродуктов", – приводятся в сообщении слова директора по коммерческим вопросам УГВ Сергея Федоренко.

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Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило объемы переработки сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ нарастил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) – до 497,2 тыс. тонн.

Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозировал увеличение переработки компанией в 2017 году на 3-7% – до 530-550 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

УГВ также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.