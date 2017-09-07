Экономика

15:10 07.09.2017

Претензии к Украине о невыполнении Киотского протокола сняты

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявляет, что претензии к Украине о невыполнении Киотского протокола сняты.

"Украина вышла из non-compliance (невыполнения - ИФ) по Киотскому протоколу. Такое решение принято на заседании Комитета по соблюдению Киотского протокола, которое состоялось в Бонне", - написал министр на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.

Он напомнил, что в 2016 году Комитет по соблюдению Киотского протокола секретариата Рамочной Конвенции ООН по изменению климата принял решение о невыполнении (non-compliance) Украиной в полном объеме требований отчетности в отношении своих обязательств по Киотскому протоколу.

По мнению министра, это имело место потому, что в августе 2015 года был выключен Национальный электронный реестр антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Украины.

Минэкологии провело работу, в результате которой, были завершены все мероприятия, указанные в плане по обеспечению соответствия требованиям Киотского протокола, в частности, Украина выполнила свои обязательства по первому периоду действия протокола.

"Комитет по соблюдению Киотского протокола показал, что вопрос относительно соответствия Украины требованиям Киотского протокола закрыт", - написал министр.

Как сообщалось, Минэкологии в 2016 году обратилось в правоохранительные органы с просьбой расследовать возможную коррупционную составляющую при администрировании Национального электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов.

Ранее администратором этого реестра являлась компания "Софт лайн".

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