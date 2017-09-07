KTD Group к началу 2018г намерена запустить завод холодильников в Черкассах

Компания KTD Group, специализирующаяся на импорте и производстве бытовой техники (ТМ Saturn, Laretti, ST, Defiant), в конце 2017-го – начале 2018 гг. планирует запустить производство холодильников на новом заводе в Черкассах, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель PR-отдела KTD Group Валерий Сорока.

По его словам, плановое смещение сроков запуска производства (первоначально планировалось начать производство летом текущего года) связано с намерением доработки пресс-форм и штампов для холодильников с достижением всех необходимых норм качества для проведения сертификации.

"По холодильникам было принято решение доработать пресс-формы и штампы с целью повышения их качества. Т.е. решили сыграть на опережение для проведения сертификации, чтобы в дальнейшем с ужесточением норм нам не пришлось останавливать завод и что-то переделывать – ведь требования к оборудованию постоянно повышаются. Поэтому мы несколько скорректировали планы и намерены начать производство холодильников зимой", - пояснил он.

В.Сорока добавил, что необходимость доработки также обусловлена планами выпускать продукцию не только для украинского, но и для европейского рынка.

"При этом наши стандарты ничем не уступают европейским, но мы хотим зарекомендовать себя в Европе как надежного производителя и конкурировать уже не с брендами В-сегмента, а, условно говоря, с такими производителем, как Samsung. Для этого мы привлекли итальянских и китайских инженеров, благодаря которым получаем красивый дизайн, высокое качество и низкую себестоимость", - отметил он.

В.Сорока сообщил, что новый завод в Черкассах, как и планировалось, запущен весной текущего года, на первом этапе на нем начато производство электропечей (духовок), и за три месяца их уже выпущено 10 тыс. ед. двух моделей. В августе на новом заводе также начато производство конвекторных обогревателей, которых до конца года планируется выпустить 100 тыс. ед.

"По духовкам мы наращиваем мощности и к концу года выйдем на более высокие показатели производства. Этот рынок в Украине достаточно большой, хоть и не такой, как чайники, телевизоры или холодильники – духовки это нишевый продукт, но и там есть конкуренция, в первую очередь это турецкая продукция, а также китайская и продукция мелких фабрик других стран", - отметил В.Сорока.

В числе конкурентных преимуществ духовок Saturn глава PR-отдела компании назвал, в частности, наличие полного комплекта документов (в отличие от той же китайской продукции неизвестных производителей), что очень положительно оценивается торговыми сетями, покупающими товар у компании.

"Не секрет, что на украинский рынок попадает много бытовой техники, у которой отсутствуют необходимые документы, тогда как наши документы сети могут предъявить при проверке и предоставить сертификат покупателю продукции. И это один из решающих факторов, почему мы интересны серьезным торговым сетям", - подчеркнул В.Сорока.

Кроме того, по его мнению, продвижению товара способствует и существующий сегодня в Украине тренд поддержки отечественного производителя.

Как сообщалось, новый завод KTD Group в Черкассах имеет несколько производственных площадок, в частности производство духовок рассчитано на 200 тыс. ед. в год, холодильников – 300 тыс. в год, конвекторов – 100 тыс. ед. в год,

Инвестиции в производство духовок и холодильников составили $23 млн.

Холодильники на 70% будут производиться на новом заводе, остальные 30% - это иностранные комплектующие, которые в Украине не производятся.

KTD Group работает на рынке бытовой техники 20 лет, является крупным поставщиком бытовой техники различных торговых марок на европейском рынке. За этот период открыты офисы в 15 странах мира, в том числе в Дубаи, ОАЭ и Тунисе.

Компания в 2009 году открыла завод в Каневе, где на сегодня выпускаются по полному циклу полуавтоматические стиральные машины Kupava, а также электрочайники пяти видов, сушки для фруктов, мясорубки, стиральные машины, тепловентиляторы, миксера под торговой маркой Saturn и другими ТМ.

Продукция экспортируется, в частности, в Австрию, Германию, Словакию, Чехию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Россию, Тунис, ОАЭ, Кению, Марокко.

KTD Group также включает розничные магазины бытовой техники франчайзинговой сети "E-ELECTRIC.UA" .

Один из приоритетов KTD Group – активные продажи на рынках Европы, Африки и стран Персидского залива.