Экономика

14:55 07.09.2017

"Леруа Мерлен Украина" открыла новый гипермаркет на месте бывшего Praktiker в Киеве

ООО "Леруа Мерлен Украина" (Киев), развивающее в стране международную сеть гипермаркетов строительных материалов формата DIY ("сделай сам") Leroy Merlin (Франция), 7 сентября открыла новый гипермаркет общей площадью 10,2 тыс. кв. м на Кольцевой дороге, 12.

Как сообщила пресс-служба компании, новый гипермаркет Leroy Merlin стал четвертой торговой точкой сети в Киеве и Украине.

Ранее по Кольцевой дороге, 12 действовал магазин сети Prakriker, ранее принявший решение о полном уходе с Украины.

"Общий период подготовки данного объекта к открытию составил семь месяцев. Новый гипермаркет расположился в части Киева с оживленным трафиком и удобной транспортной развязкой по ул.Кольцевая дорога, 12. На торговой площади в 8,2 кв. м представлено более 35 тыс. наименований товаров в 14 торговых отделах", - указано в сообщении.

Согласно ему, в торговом зале будет работать 10 касс, одна из них – для обработки онлайн-заказов, а также 100 сотрудников.

Кроме того, инфраструктура гипермаркета включает кафе с зоной отдыха и автостоянку на 250 парковочных мест.

Генеральный директор "Леруа Мерлен Украина" Седрик Броссе заявил, что "Леруа Мерлен Украина" планирует дальнейшее развитие сети в Украине.

"Леруа Мерлен" – единственный европейский игрок в DIY-сегменте в Украине. Наша компания нацелена на дальнейшее развитие бизнеса в нашей стране, так как мы считаем ее перспективным рынком с огромным потенциалом. В последнее время мы отслеживаем активный рост потребительских настроений", - цитируется в сообщении С.Броссе.

По его словам, "Леруа Мерлен" выбрала основным вектором развития омниканальную модель взаимодействия с покупателями и считает эту стратегию наиболее перспективной.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в августе 2017 года предоставил разрешение ООО "Леруа Мерлен Украина" (Киев) арендовать активы ООО "Жилищно-строительная компания (ЖСК) "Мрия" (Киев) в виде целостного имущественного комплекса.

ООО "Леруа Мерлен Украина" зарегистрировано в 2008 году. По состоянию на 7 сентября 2017 года компания владеет четырьмя магазинами сети Leroy Merlin в Киеве.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцем доли 100% в ООО "Леруа Мерлен Украина" выступает АО "Гроупе Адео" (Франция).

Уставный капитал компании составляет 1,269 млрд грн.

Leroy Merlin является международной сетью магазинов, специализирующихся на торговле товарами для строительства, ремонта и обустройства жилья.

Leroy Merlin входит в международную холдинговую группу Adeo, которая объединяет 27 автономных компаний в 12 странах Азии, Европы и Южной Америки.

ООО "ЖСК "Мрия" создано в 2010 году, основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

По данным госреестра, на 4 августа 2017 года долей 100% в уставном капитале ЖСК "Мрия" владеет компания "Алтейм Экспорт Лимитед" (Кипр).

Уставный капитал предприятия составляет 11,7 млн грн.

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