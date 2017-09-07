ВТБ Банк намерен увеличить уставный капитал

ВТБ Банк (Киев) намерен увеличить уставный капитал, сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, акционеры банка рассмотрят соответствующий вопрос на общем собрании 23 октября.

На днях глава ВТБ (РФ) Андрей Костин сообщил, что ВТБ планирует сжатие бизнеса в Украине из-за сложностей с продажей дочерних банков.

"Будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда свертываться. Продать там, наверное, никто ничего не даст", - сказал А.Костин.

В настоящее время в Украине работают два дочерних банка группы – ВТБ Банк(Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).

Группа ВТБ в мае прошлого года заявила о намерении продать украинские банки в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 года после того, как Киев ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Введенные на год ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

ВТБ Банк по итогам января-июня 2017 года получил чистый убыток в размере 1,160 млрд грн, что в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года (4,956 млрд грн). Активы банка за этот период уменьшились на 30,1% и составили 14,019 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам уменьшились на 30,3%, до 8,842 млрд грн.

Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне – 34,216 млрд грн, тогда как собственный капитал уменьшился на 58,8% - до 1,163 млрд грн.

ВТБ Банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 16-е место (14,019 млрд грн) среди 88 украинских банков.