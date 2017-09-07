Нерезиденты приобрели ОВГЗ более чем на 1 млрд грн

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов с 6 на 7 сентября вырос на 1,148 млрд грн – до 1 млрд 733,62 млн грн, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины в четверг.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины на аукционе ОВГЗ 5 сентября привлекло в госбюджет 1,2 млрд грн.

Минфин продал двухлетние гривневые бумаги на 673,785 млн грн и трехлетние – на 540,48 млн грн под соответственно 14,4% и 14,5% годовых.

Ранее сообщалось, что 17 августа объем ОВГЗ в собственности нерезидентов возрос на 460 млн грн – до 471,1 млн грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник на рынке, такое увеличение связано с покупкой нерезидентами гривневых ОВГЗ на аукционе 15 августа. Тогда Минфин продал годичные и трехгодичные гривневые бумаги на 1 млрд 298,07 млн грн соответственно под 14,4% и 14,46% годовых.

Спустя несколько дней Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустил кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) на $18 млн 664,047 тыс. Ценные бумаги эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ) под гривневые ОВГЗ на 460 млн грн со сроком обращения до 10 июня 2020 года.

Объем выпуска составляет 103,058% номинальной стоимости ОВГЗ.

Срок обращения CLN – до 12 июня 2020 года.

Объем начисляемого полугодового купона равен 31,372 млн грн. Выплата будет осуществляться в июне и декабре в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.

Затем, 23 августа объем ОВГЗ в собственности нерезидентов возрос на 115 млн грн – до 586,14 млн грн.

В свою очередь Citigroup спустя несколько дней выпустил CLN под ОВГЗ на 115 млн грн. Срок обращения указанного выпуска до 6 июня 2020 года. Другие условия обращения ценных бумаг не уточняются.