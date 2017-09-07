"Укрэнерго" подписало с KfW соглашение о финансировании консультационных услуг по совместным контрактам

НЭК "Укрэнерго" и KfW (Германия) подписали соглашение о предоставлении грантовых средств для финансирования консультационных услуг по совместным проектам, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, гранты предоставляются из специального фонда Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через KfW для финансирования консультантов, подлежащих отбору и заключению контракта с "Укрэнерго".

В частности, одно из соглашений предусматривает финансирование услуг по мониторингу внедрения действующего проекта "Реконструкция подстанций в восточной части Украины", второе - услуги по подготовке и мониторингу внедрения нового проекта "Повышение энергоэффективности в электропередачи (реконструкция трансформаторных подстанций) – II".

Подписанные 6 сентября соглашения предусматривают избрание на открытом конкурсе, в соответствии с критериями KfW, одной из лучших европейских компаний, которая от имени "Укрэнерго" будет управлять реализацией проектов.

"Реализация указанных проектов направлена на модернизацию оборудования подстанций, повышения энергоэффективности путем уменьшения технологических потерь в сетях, обеспечения надежности работы магистральных электросетей и энергоснабжения потребителей", - отмечают в НЭК.

По словам директора по инвестициям и стратегии "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, проект по повышению энергоэффективности электропередачи станет пилотным в части полной автоматизации девяти подстанций юго-западного региона за счет ФРГ.

"Такой уровень комплексной модернизации подстанций будет одним из реальных шагов "Укрэнерго" по выполнению каталога мер для возможности интеграции Объединенной энергосистемы Украины к европейской сети системных операторов ENTSO-E", - подчеркнул он.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.