"Укрэнерго" начинает работу по контрактам FIDIC для закупки электрооборудования и разработки проектов

НЭК "Укрэнерго" начинает работу по контрактам FIDIC Yellow book, которые учитывают особенности национального законодательства и специфику каждого объекта при использовании многоступенчатой системы средств для обеспечения высокотехнологичного уровня выполнения работ с соблюдением определенных сроков.

"Работа по типовым контрактам FIDIC свидетельствует о том, что наши объекты по технологическому уровню будут соответствовать мировым стандартам качества. Это также один из элементов новой инвестиционной политики компании по совершенствованию организационных подходов к строительству", - цитирует пресс-служба НЭК директора по инвестициям и стратегии Владимира Кудрицкого.

FIDIC Yellow book - контракты Международной федерации инженеров-консультантов, используемых в международной практике при поставке и монтаже электрооборудования, разработке проектов, строительных и инженерных работах.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.