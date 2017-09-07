Экономика

13:18 07.09.2017

"Укрэнерго" начинает работу по контрактам FIDIC для закупки электрооборудования и разработки проектов

НЭК "Укрэнерго" начинает работу по контрактам FIDIC Yellow book, которые учитывают особенности национального законодательства и специфику каждого объекта при использовании многоступенчатой системы средств для обеспечения высокотехнологичного уровня выполнения работ с соблюдением определенных сроков.

"Работа по типовым контрактам FIDIC свидетельствует о том, что наши объекты по технологическому уровню будут соответствовать мировым стандартам качества. Это также один из элементов новой инвестиционной политики компании по совершенствованию организационных подходов к строительству", - цитирует пресс-служба НЭК директора по инвестициям и стратегии Владимира Кудрицкого.

FIDIC Yellow book - контракты Международной федерации инженеров-консультантов, используемых в международной практике при поставке и монтаже электрооборудования, разработке проектов, строительных и инженерных работах.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина может выпустить еврооблигации уже в сентябре

Порошенко призывает воздержаться от пересмотра "упрощенки" в бюджетном процессе-2018

"Укрпочта" получила лицензию на поставку газа

Порошенко отмечает важность выполнения программы МВФ накануне пика внешних выплат-2019

"Нафтогаз" не передал Минэнергоугля результаты инвентаризации ПХГ и сервисных филиалов "Укртрансгаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпредприятия получили возможность реализовывать через "ProZorro.Продажи" основные средства

Доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 40% - Порошенко

"Нафтогаз" объявил конкурс на услуги оценки активов группы

Россия будет анализировать погоду и динамику заполнения газом ПХГ Украины

Порошенко призывает Кабмин заказать международный аудит антикоррупционной политики последних 3 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА