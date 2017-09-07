Доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 40% - Порошенко

Доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла 40%, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"На днях вступило в силу Соглашение об ассоциации. Благодаря тому, что Евросоюз еще в позапрошлом году согласился на временное его применение, мы уже можем радоваться таким предварительным итогам, как рост нашего экспорта в Евросоюз. В частности, в первом полугодии 2017 этот экспорт вырос на 23%, а доля ЕС во внешней торговле Украины, наконец, достигла 40%", – сказал президент, выступая с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины перед депутатами Верховной Рады в четверг.

Он также напомнил, что в 2012 году доля ЕС во внешней торговле Украины составляла 30%, а в 2009-м – четверть.

"Это свидетельствует о начале процесса интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза", – добавил он.