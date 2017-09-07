Экономика

11:57 07.09.2017

Порошенко призывает Кабмин заказать международный аудит антикоррупционной политики последних 3 лет

Президент Украины Петр Порошенко призывает Кабинет министров Украины провести международный независимый аудит антикоррупционной политики в Украине последних трех лет.

"Я поддерживаю идею и прошу правительство самым серьезным образом ее обработать, - заказать уважаемой международной структуре независимый аудит украинской антикоррупционной политики за последние три года", - сказал он, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

По словам П.Порошенко, следует оценить влияние этой политики на уменьшение коррупционных потоков и закрытие различных схем, "которые процветали десятилетиями, но были разрушены за последние годы".

"Борьба с коррупцией это не только вопрос справедливости и торжества закона. От ее успешности или наоборот зависят инвестиционный климат, экономическая ситуация, прогресс в решении социальных проблем", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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