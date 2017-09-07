Экономика

11:56 07.09.2017

Порошенко призывает воздержаться от пересмотра "упрощенки" в бюджетном процессе-2018

Президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду воздержаться от пересмотра упрощенной системы налогообложения при подготовке проекта государственного бюджета на 2018 год.

"При подготовке бюджета 2018 года я рекомендовал бы воздержаться от очередных предложений упразднить или выхолостить единый налог. Необходимо дать людям, которые называются средним классом, поработать несколько лет в режиме планирования", - сказал он в ходе ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении страны в 2017 году в Верховной Раде в четверг.

Президент подчеркнул, что на плечи среднего класса легла основная нагрузка за последние три года.

"Он платит полные энергетические тарифы, не имея права на субсидии. Он за эти три года лишен права, и правильно лишен, оптимизировать налоги. Он ощутил сокращение платежеспособного спроса и выдержал это, и сегодня он требует нашей с вами поддержки", - сказал П.Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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