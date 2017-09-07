Экономика

11:36 07.09.2017

На депозитах в банках лежит 13,5 млрд грн средств местных бюджетов

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на депозитах в банковских учреждениях по состоянию на 1 сентября 2017 года лежало 13,5 млрд грн средств местных бюджетов.

"Не все (местные власти – ИФ) сориентировались как распорядиться деньгами, и по состоянию на 1-ое сентября 13,5 млрд грн лежат не депозитах в коммерческих банках вместо того что бы работать на людей, обеспечивать развитие территориальной общины", - сказал президент, выступая с ежегодным обращением в парламенте в четверг.

П.Порошенко отметил, что доля местных бюджетов в общем сведенном государственном бюджете приближается к 50%.

По его словам, средства которые поступают в местные бюджеты, должны использоваться на развитие территорий, в частности объектов инфраструктуры и социальной сферы.

Так же президент отметил, что сейчас ведется обсуждение о передаче объединенным территориальным громадам полномочий управления землями, находящимися вне населенных пунктов.

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Интерфакс-Украина
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