"Укрпочта" получила лицензию на поставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала ПАО "Укрпочта" лицензию на поставку природного газа.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Ранее заместитель генерального директора по закупкам "Укрпочты" Александр Наход отмечал, что лицензия компании необходима с целью приобретения газа и его закачки в подземные хранилища (ПХГ) с последующим его использованием сетью предприятия.

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"Оттуда (ПХГ - ИФ) брать каждый месяц по мере необходимости и передавать до наших точек потребления (котельные, автобазы, отделения...). Это должно не только обеспечить гарантированное наличие газа (с чем были проблемы этой зимой), но и хорошую экономию за сезон", - написал он в одной из специализированных групп в соцсети Facebook.

А.Наход уточнил, что такая мера, в частности, должна позволить компании ежегодно экономить несколько миллионов гривен. "Покупаем 3,5 млн. кубов, по обычной процедуре, тендер уже объявили. По статистике, в сезон цены растут на 20-25% (и поставщики требуют их пересмотра, несмотря на подписанные договора), поэтому ожидаем экономию в несколько миллионов гривен, но главная цель даже не в экономии, а в гарантированном наличии газа", - добавил он.

Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября 2017 года НКРЭКУ выдала 318 лицензии на поставку газа в Украине.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, а еще около 1.2 тыс. находятся на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.