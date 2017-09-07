Экономика

10:06 07.09.2017

ЕС может ввести новые санкции в отношении КНДР - Могерини

Евросоюз может в четверг изучить возможность усиления экономического давления на Пхеньян, сообщила глава дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Я сегодня предложу министрам усилить наше экономическое давление на Северную Корею", - заявила Ф.Могерини журналистам в Таллине в преддверии заседания глав Минобороны и глав МИД стран-членов ЕС.

"Сегодня мы столкнулись с другим уровнем угрозы, который очевидно опасен для глобального мира и безопасности, для всей программы режима нераспространения", - отметила глава дипломатии ЕС.

"Наша линия по этому вопросу крайне ясна: больше экономического давления, единства с региональными и международными партнерами", - добавила она.

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Интерфакс-Украина
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