ЕС может ввести новые санкции в отношении КНДР - Могерини

Евросоюз может в четверг изучить возможность усиления экономического давления на Пхеньян, сообщила глава дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Я сегодня предложу министрам усилить наше экономическое давление на Северную Корею", - заявила Ф.Могерини журналистам в Таллине в преддверии заседания глав Минобороны и глав МИД стран-членов ЕС.

"Сегодня мы столкнулись с другим уровнем угрозы, который очевидно опасен для глобального мира и безопасности, для всей программы режима нераспространения", - отметила глава дипломатии ЕС.

"Наша линия по этому вопросу крайне ясна: больше экономического давления, единства с региональными и международными партнерами", - добавила она.