Корпорация Mars выделит 1 миллиард долларов на решение экологических и социальных проблем

Корпорация Mars Inc. заявила о расширении своих обязательств в рамках Плана устойчивого развития для следующего поколения, направленного на процветание человечества, планеты и бизнеса. На его реализацию будет выделено 1 миллиард долларов.

«Mars существует на протяжении четырех поколений и планирует оставаться в бизнесе на протяжении четырех грядущих. Это будет возможно только в том случае, если действия компании будут нести процветание планете и людям, вовлеченным в цепь наших поставок и производства», - заявил Грант Ф.Рид, CEO Mars Inc.

Приоритеты были выбраны исходя из вызовов, с которыми сталкивается бизнес, и целей устойчивого развития ООН. В результате компания выделила три главных направления: здоровая планета, процветающее общество, а также правильное питание и благополучие.

Основываясь на рекомендациях ученых о поддержании здоровой экологической ситуации на планете, Mars планирует максимально снизить уровень выбросов парниковых газов, сократить использование водных и земельных ресурсов во всей цепочке поставок и производства.

Одной из ключевых целей является значительное улучшение условий работы 1 миллиона человек, вовлеченных в производственную цепь. Повышение их благосостояния через совершенствование способов ведения сельского хозяйства, соблюдение прав человека и раскрытие возможностей для женщин.

Третье направление, охваченное Планом, подразумевает развитие науки, инноваций и маркетинга таким способом, чтобы помочь миллиардам людей и их домашним животным чувствовать более здоровыми и счастливыми. Пищевые продукты должны быть безопасными, полезными и способствовать здоровому образу жизни потребителей.

Впервые План был запущен в 2010 году и сегодняшние его достижения тогда казались невозможными. Тем не менее, к 2015 году компания сократила выбросы парниковых газов от деятельности фабрик (на 27% в Mars Wrigley и на 25% на Mars Chocolate), а в 2015 году все фабрики Mars Chocolate и Wrigley уже придерживались политики безотходного производства. Закупка 50% какао-бобов и 100% пальмового масла производилась у одних и тех же поставщиков. Более 2,5 тысяч индийских фермеров приняли участие в программе обучения лучшим сельскохозяйственным практикам, что привело к повышению урожаев мяты. Кроме того, компания стала пионером в ответственном подходе к производству, маркировке и позиционированию продукции на рынке.

Беспроигрышный подход в ведении бизнеса был заложен в ДНК компании более 70 лет назад Форрестом Марсом-старшим. Его целью было создание общей выгоды для всех заинтересованных сторон через производство и распространение продукции компании. Сегодня, будучи крупнейшей мировой кондитерской корпорацией, Mars выводит этот принцип на глобальный уровень, включая решение экологических проблем и повышение благосостояние человечества в задачи компании.

Выстраивая стратегические перспективы развития бизнеса вокруг инвестирования в будущее, компания стремится оставить лучший мир для будущих поколений.