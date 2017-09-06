Совет НБУ намерен до 15 сентября завершить разработку проекта Основных принципов денежно-кредитной политики на 2018г

Совет Национального банка Украины (НБУ) намерен до 15 сентября завершить разработку проекта Основных принципов денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.

Как сообщила пресс-служба НБУ, об этом сказал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, открывая заседание Высшего экспертного совета при Совете НБУ.

"Совет Национального банка Украины завершает системные дискуссии, начатые в рамках подготовки Основных принципов монетарной политики на следующий год и среднесрочную перспективу. Мы очень заинтересованы получить общее видение Высшего экспертного совета по направлениям совершенствования проекта этого документа, подготовленного правлением Национального банка. Следующим шагом Совета станут консультации с правительством по проекту Основных принципов. Убежден, что Совет НБУ в установленный законом срок, то есть до 15 сентября, одобрит окончательную версию документа и направит ее для информирования Верховной Рады", - сказал Б.Данилишин.

В заседании принимали участие члены Совета НБУ, представители Нацбанка, экс-руководители центробанка и правительства Украины, должностные лица Министерства экономического развития и торговли, руководители банковских ассоциаций, а также представители научных и экспертных кругов.