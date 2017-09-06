Кабмин постановил направить в 2017г 800 млн грн на реконструкцию трех аэропортов

Кабинет министров Украины согласовал направление 800 млн грн средств на реконструкцию в трех украинских аэропортах.

Согласно принятому на заседании правительства в среду постановлению "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 24 февраля 2016 года № 126 и от 22 сентября 2016 года № 714", указанные средства определены Государственной целевой программой развития аэропортов на период до 2023 года и перераспределяются в ее пределах.

Документ, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", предусматривает на проектирование, реконструкцию и строительство аэродромного комплекса Одесского аэропорта в текущем году в рамках программы 500 млн грн; на реконструкцию аэродрома Черновицкого аэропорта – 100 млн грн; Винницкого – 200 млн грн. Одесский аэропорт в следующем году согласно программе должен получить еще 1,17 млрд грн на реконструкцию.

Ранее, в апреле 2017 года, бывшая тогда начальником отдела авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Галина Дурмуш сетовала, что принятая в 2016 году программа развития аэропортов до 2023 года не финансируется.

Как сообщалось, международный аэропорт "Одесса" с начала сентября 2017 года начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале. Перед этим министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал начало ремонта аэродрома аэропорта.